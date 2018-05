Feuerwehr gestaltet Wappen neu

Eine rote Flamme, über die sich ein blauer Wassertropfen schiebt – das ist das neue Logo des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein. In der Jahreshauptversammlung stellte Kreisbrandrat Christof Grundner den Entwurf der neuen Corporate Design vor. − Foto: vol Eine rote Flamme, über die sich ein blauer Wassertropfen schiebt – das ist das neue Logo des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein. In der Jahreshauptversammlung stellte Kreisbrandrat Christof Grundner den Entwurf der neuen Corporate Design vor. − Foto: vol



Das Wappen des Landkreises Traunstein mit blauem Panther, dem schwarzem Adler des einstigen Bistums Chiemsee und einer weißen Burg als Wappensymbol des Klosters Baumburg in Kombination mit dem Feuerwehrdienstabzeichen mit Flamme, Axt und Steuerrad – das war seit 1994 das Logo des Kreisfeuerwehrverbandes Traunstein. Künftig wird das Erkennungszeichen der Feuerwehren im Landkreis wesentlich schlichter aussehen: Ein Flammensymbol und – seitlich eingeschoben – ein Wassertropfen, darunter der Schriftzug "Feuerwehren Landkreis Traunstein".

Diese und einige weitere Neuheiten und Veränderungen gab Kreisbrandrat Christof Grundner in der Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes bekannt. "Die Feuerwehren leben im Spannungsfeld zwischen Tradition und Fortschritt", machte Grundner deutlich. Veränderung erfordere Mut, sich von Bewährtem zu trennen und bedeute Umbruch und Wandel. Grundner, seit gut einem Jahr Kreisbrandrat und damit oberster Feuerwehrmann im Landkreis Traunstein, betonte, dass die Zeit für Veränderungen gekommen sei. Ein Vierteljahrhundert nach Wiedergründung des Kreisfeuerwehrverbandes wolle er, zusammen mit seinen Führungskräften, die Zukunft der Feuerwehren im Landkreis begleiten und mitgestalten. − volMehr dazu lesen Sie am Montag, 28. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.