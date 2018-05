PETA kritisiert Haltung von Wildtieren im Circus Voyage

Mit "der größten tierischen Show" wirbt der Cicus Voyage auf dem Volksfestplatz Trostberg. Die Wildtiere wie Giraffe, Elefant, Zebra und Nilpferd werden heute oder morgen in der Alzstadt eintreffen. − Foto: Traup Mit "der größten tierischen Show" wirbt der Cicus Voyage auf dem Volksfestplatz Trostberg. Die Wildtiere wie Giraffe, Elefant, Zebra und Nilpferd werden heute oder morgen in der Alzstadt eintreffen. − Foto: Traup



Auf dem Volksfestplatz stand am Montag bereits ein Anhänger mit Zebra-, Elefanten- und Giraffenfiguren. Mit der "größten tierischen Circusshow", in der "Elefanten, Giraffen und ein Flusspferd vereint in der Manage und hautnah zu erleben" seien, wirbt der Circus Voyage für seine Vorstellungen von Donnerstag bis Sonntag in Trostberg. In einer Pressemitteilung hat die Tierschutzorganisation PETA jetzt den Stadtrat von Trostberg aufgefordert, ein kommunales Wildtierverbot zu beschließen. Denn PETA wirft dem Circus mangelhafte Tierhaltung vor.

"Aus Profitgründen setzt Circus Voyage Tiere wie Elefanten, Giraffen und ein Flusspferd erheblichen Strapazen aus", schreibt Dr. Yvonne Würz, Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsbranche bei PETA. Eine artgerechte Unterbringung von Tieren in Zirkussen sei systembedingt nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung. PETA kritisiert auch die Haltung von Flusspferd Jedi, der sein Dasein als Herdentier beim Circus Voyage allein in einem kleinen Wassertank fristen müsse.

PETAs Motto lautet in Teilen, "dass Tiere nicht da sind, um uns zu unterhalten". Die Tierrechtsorganisation fordert ein grundsätzliches Verbot von Tieren im Zirkus, denn die Unterbringung in kleinen Gehegen, die ständigen Transporte sowie die von Gewalt und Zwang geprägte Dressur würden zu Verhaltensstörungen, Krankheiten und oftmals zu einem frühen Tod führen. Flächenvermieter und Städte sollten deshalb ihren Handlungsspielraum nutzen, um Zirkussen mit Wildtieren den Auftritt zu untersagen, fodert PETA. Über 85 Städte und Gemeinden hätten bereits ein kommunales Wildtierverbot beschlossen.

Trostbergs Bürgermeister Karl Schleid sagte auf Nachfrage der Heimatzeitung, dass bis gestern in der Stadt noch kein Aufforderungsschreiben von PETA eingegangen sei. Ein kommunales Wildtierverbot sei im Trostberger Stadtrat noch nie Thema gewesen. "Und Voyage ist nicht der erste Zirkus, der bei uns gastiert", so Schleid. Er habe keine großen Bedenken, weil die Zirkusbetreiber behördlich überwacht werden.

Sascha Grodotzki vom Circus Voyage sagt: "Fast in jedem Gastspielort haben wird Kontrollen vom zuständigen Veterinäramt." Außerdem könnten Behörden im Zirkuszentralregister sehen, ob es Beanstandungen gebe. In der zentralen Datenbank ist erfasst, welche Tiere der Zirkus hat, welche Auflagen er erfüllen muss, wann er kontrolliert wurde und ob es Beanstandungen gab. "Deutschland hat ein strenges, sehr gutes Tierschutzgesetz", so Grodotzki.

Die Vorwürfe von PETA bezeichnet er als Hetzkampagne. Das Nilpferd Jedi beispielsweise habe ein "riesiges Wasserbecken". Ein Nilpferdbulle sei in der freien Wildbahn auch alleine unterwegs. Das Tier sei schon 50 Jahre alt und in Europa eingeführt worden, als es das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, das den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen regelt, noch nicht gab.

Michael Reithmeier, Sprecher des Landratsamtes Traunstein, bestätigte gestern der Heimatzeitung, dass der Circus Voyage angemeldet sei und in den nächsten Tagen vom Veterinäramt kontrolliert werde. Die Ergebnisse würden im Zentralregister eingetragen.

Mehr darüber lesen Sie am Dienstag, 29. Mai 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.