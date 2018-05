Freiwillige nähen und stricken Babykleidung für Frühchen

Die Premiere in Traunwalchen organisierten Daniela Gehmacher (links) aus Traunwalchen und ihre Mitstreiterin Andrea Brunnhuber aus Ampfing als Mitglieder des Vereins "Herzenssache – Nähen für Sternchen und Frühchen e.V.". − Foto: ga Die Premiere in Traunwalchen organisierten Daniela Gehmacher (links) aus Traunwalchen und ihre Mitstreiterin Andrea Brunnhuber aus Ampfing als Mitglieder des Vereins "Herzenssache – Nähen für Sternchen und Frühchen e.V.". − Foto: ga



Der erste Näh-Treff des Vereins "Herzenssache – Nähen für Sternchen und Frühchen e.V." im Pfarrheim in Traunwalchen bei Traunreut war ein großer Erfolg. 21 Frauen aus dem Ort und der Umgebung haben über 140 Kleidungsstücke für Kinder, die zu früh geboren sind, und Sternenkinder, die den Kampf ums Überleben verloren haben, genäht und gehäkelt.

Die Mini-Bodys, Beanies, Strampler, Söckchen oder Einschlagdecken in den Größen 32 bis 46 werden jetzt an Kliniken und Bestatter in ganz Deutschland gespendet. Die Organisatorin Daniela Gehmacher ist begeistert: " Dass sich so viele freiwillige Näherinnen an der Aktion beteiligt haben, freut mich total."

Die 36-Jährige, selbst eine begeisterte Näherin für Kinderbekleidung, ist seit einem Jahr Mitglied im Verein "Herzenssache – Nähen für Sternchen und Frühchen e.V." und hat den "Traunwalchen-Treff" organisiert. Der Verein hat es sich vor rund zwei Jahren zur Aufgabe gemacht, ehrenamtlich für Frühchen und Sternenkinder zu nähen, stricken, häkeln und zu basteln. Für Frühchen gibt es kaum passende Kleidung. Die kleinste Kleidung ab Größe 50 ist immer noch viel zu groß für die kleinen Kämpfer.

Auch für sogenannte Sternenkinder, die im Mutterleib oder kurz nach der Geburt versterben, gibt es keine passende Kleidung. Sternenkinder müssen teilweise nackt beerdigt werden. Eltern, die sich in dieser schweren Phase befinden, haben verständlicher Weise keine Zeit und Energie, sich auf die Suche nach passender Kleidung oder Decken zu machen, weshalb freiwillige unermüdliche Näherinnen die Krankenhäuser mit diesen winzigen Sachen versorgen.

