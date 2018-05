Mehr als 100 km/h zu schnell: Fahrer erwarten 1000 Euro Strafe

Mit mehr als 200 Stundenkilometern war ein Raser auf der Bundesstraße bei Traunstein unterwegs. −Symbolfoto: Polizeipräsidium Oberbayern Süd Mit mehr als 200 Stundenkilometern war ein Raser auf der Bundesstraße bei Traunstein unterwegs. −Symbolfoto: Polizeipräsidium Oberbayern Süd



Mehr als 100 Stundenkilometer zu schnell fuhr ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag auf der B304 . Zwischen Traunreut und Traunstein raste er jedoch in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Die Messung ergab 204 Stundenkilometer – an einer Stelle, an der nur die üblichen 100 Stundenkilometer erlaubt waren.

Den Mann erwarten nun eine Geldbuße von mehr als 1000 Euro, ein Fahrverbot von drei Monaten und zwei Punkte in Flensburg. Insgesamt waren in dieser Nacht 13 von 400 Fahrzeugen mehr als 20 Stundenkilometer zu schnell. Sie erhalten einen Bußgeldbescheid und Punkte.

Die Polizei in Traunstein warnt: "Überhöhte Geschwindigkeit auf Landstraßen führt immer wieder zu schwersten Unfällen. Und dies vor allem auch nachts, wenn so mancher Fahrer auf vermeintlich fast leeren Straßen gedankenlos oder auch rücksichtslos auf das Gaspedal tritt." − pnp