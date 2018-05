Das Gotteshaus verwandelt

Klangvoll bereicherte die Flötenmusik "Les Pompiers" um die Altenmarkterin Annemarie Bayerl (links) die traditionelle Bayerische Maiandacht in der Stiftskirche Baumburg. − Foto: Müller Klangvoll bereicherte die Flötenmusik "Les Pompiers" um die Altenmarkterin Annemarie Bayerl (links) die traditionelle Bayerische Maiandacht in der Stiftskirche Baumburg. − Foto: Müller



Die Bayerische Maiandacht in der Stiftskirche St. Margareta in Baumburg wird den rund 400 Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben. Organisator Sepp Furtner hatte mit den Oakarrer-Weisenbläsern, Harfenistin und Sängerin Marina Plereiter, dem Weidacher Dreig’sang und der Flötenmusik "Les Pompiers" wieder großartige Musiker und Sänger gewinnen können, die das altehrwürdige Gotteshaus 45 Minuten lang in einen mächtigen und imposanten Klangkörper verwandelten.

Den Oakarrer-Weisenbläsern um Koni Eberl (Tuba), Sepp Bettstetter (Posaune), Xaver Spierer (Flügelhorn), Gerti Bettstetter (Flügelhorn) und Herbert Spierer (Tenorhorn) war es vorbehalten, die von Pater Sebastian zelebrierte Andacht von der Empore aus klangvoll zu eröffnen. Als Oakarrer Musi hatten sie zuvor bereits die Besucher vor dem Gotteshaus standesgemäß begrüßt. Während der Weidacher Dreig’sang mit Marion Anneser (Dritte Stimme), Andrea Becher (Zweite Stimme) und Rosi Grafetstetter (Erste Stimme) in Begleitung von Harfenistin Magdalena Winkler eine erste Kostprobe seines großartigen Könnens abgab, eilten die Bläser auf dem schnellstem Wege von der Empore zum Altarraum, wo sie in trauter Musiker- und Sängerrunde von nun an das Kirchenschiff mit feinen Klängen erfüllten. − mmüMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 29. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.