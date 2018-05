Großeinsatz nach Verkehrsunfall auf B304: Sechs Leichtverletzte

Beide Autos waren nach Polizeiangaben nicht mehr Fahrbereit. − Foto: FDL Beide Autos waren nach Polizeiangaben nicht mehr Fahrbereit. − Foto: FDL



Ein Auffahrunfall auf der B 304 im Traunreuter Ortsteil Hörpolding (Lkr. Traunstein) hat am Montagnachmittag zu einem Großaufgebot an Rettungskräften geführt. Sechs Personen wurden bei dem Zusammenstoß zweier Autos leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungsarbeiten war die Bundesstraße etwa eine Stunde lang halbseitig gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war ein Ehepaar aus England mit seinen beiden Kindern gegen 16 Uhr in einem Mietwagen von Traunstein kommend in Richtung Altenmarkt unterwegs. In Hörpolding wollte der Fahrer nach links in Richtung Haßmoning abbiegen und musste Verkehrsbedingt anhalten. Da das Anhalten abrupt erfolgte, konnte ein nachfolgendes Auto, in dem sich ein Ehepaar aus Trostberg befand, nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenstoß wurden die insgesamt sechs Fahrzeuginsassen leicht verletzt.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort waren zur Versorgung der Unfallopfer das BRK mit zwei Rettungswagen, einem Krankentransportwagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und dem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. Die Feuerwehr aus Stein an der Traun war zur Verkehrsregelung und Säuberung der Unfallstelle mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. − pnp