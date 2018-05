Video: Vier Stadtbäume gehen in Traunreut auf Wanderschaft

Rund eine Tonne wiegt jeder der rund sechs Meter hohen Apfeldorn-Bäume, die am Dienstag ausgegraben und abtransportiert worden sind. − Foto: hr Rund eine Tonne wiegt jeder der rund sechs Meter hohen Apfeldorn-Bäume, die am Dienstag ausgegraben und abtransportiert worden sind. − Foto: hr



Ein besonderes Schauspiel war am Dienstag während der Sanierungsarbeiten an der Fridtjof-Nansen-Straße zu beobachten: Vier rund 25 Jahre alte Bäume wurden dort ausgegraben, auf einen Hänger verladen und dann abtransportiert. Die Apfeldorn-Bäume werden nun zwischengelagert und später an anderer Stelle im Stadtgebiet wieder eingepflanzt.







Seit über zwei Jahrzehnten prägen die anspruchslosen Bäume an der Straße im Stadtzentrum das Ortsbild, jetzt aber müssen sie den Sanierungsarbeiten an der Straße weichen. Mit möglichst geringem Aufwand haben Hans Huber, Vorarbeiter der Landschaftsgärtner der Stadt, und Landschaftsgärtner Martin Kurz am Morgen begonnen, den ersten Baum zu retten: "Und es ist gleich gut gelaufen", freute sich Hans Huber.

Nach rund einer Stunde war der etwa sechs Meter hohe Apfeldorn mit Unterstützung eines Baggers und eines Radladers gehoben und auf einen Transportwagen gesetzt. Anschließend wurden sie zum Lagerplatz des Bauhofes gebracht. Dort können sie nun stehen bleiben, bis ein neuer Standort im Stadtgebiet gefunden ist: "Da sie mit trockener Witterung sowie sandigem und kiesigem Boden gut zurechtkommen, werden sie die Belastung in den kommenden Monaten auch überstehen", ist Stadtgärtnermeister Robert Kratzer überzeugt.







Der Abtransport der Bäume im Video:

(Kamera: Reichgruber, Schnitt: Hies)

Mehr darüber und warum nicht alle sechs Apfeldorn-Bäume gerettet werden konnten, lesen Sie im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt am Mittwoch, 30. Mai.