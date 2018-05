Trächtige Rehgeiß gewildert

−Symbolfoto dpa −Symbolfoto dpa



Eine trächtige Rehgeiß wurde am Vatertag, 10. Mai, gegen 19.30 Uhr, in Palling, nahe des Ortsteils Jegling, gewildert. Das hat die Polizei Laufen jetzt gemeldet. Von Palling aus wurde beobachtet, wie ein größerer, silberfarbener Pkw, vermutlich SUV, nahe Jegling an einer Wiese stehen blieb. Nach kurzer Zeit war ein Schuss zu vernehmen. Es wurde dann beobachtet, wie zwei Personen ein Tier zum Fahrzeug trugen und anschließend sofort in Richtung Traunreut wegfuhren. Seit diesem Vorfall ist laut dem zuständigen Jagdpächter eine trächtige Rehgeiß, die sich immer an der Örtlichkeit aufhielt, abgängig.

Wer Hinweise zum Fahrzeug machen kann, soll sich an den Jagdsachbearbeiter der Polizei Laufen, Tel. 08682/ 89880, wenden. Das Fahrzeug dürfte eventuell schon vorher im Raum um Palling aufgefallen sein. Bei ähnlichen Wahrnehmungen wird gebeten, sich das Autokennzeichen zu notieren. Auf keinen Fall sollte an Personen herangetreten werden. − red