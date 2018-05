Karl Stettner bleibt Vorsitzender

Vorsitzender Karl Stettner (links) und sein Stellvertreter Heinrich Mörwald (rechts) mit den neu gewählten Obmännern Sebastian Sax für Emertsham, Simon Raspl für Engelsberg und Johann Holzhauser jun. für Tacherting. Sitzend die verabschiedeten Obmänner (von links): Franz Gmaindl, Josef Niedermaier und Johann Holzhauser sen. − Foto: Herbst Vorsitzender Karl Stettner (links) und sein Stellvertreter Heinrich Mörwald (rechts) mit den neu gewählten Obmännern Sebastian Sax für Emertsham, Simon Raspl für Engelsberg und Johann Holzhauser jun. für Tacherting. Sitzend die verabschiedeten Obmänner (von links): Franz Gmaindl, Josef Niedermaier und Johann Holzhauser sen. − Foto: Herbst



Das Jahr 2017 war für den Brandversicherungsverein Tacherting ein gutes Jahr, berichtete Vorsitzender Karl Stettner in der Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Bes’nwirt". Es gab keinen einzigen Brand. Nur ein Brandschaden eines landwirtschaftlichen Anwesens in Lafering, Gemeinde Taufkirchen, aus dem Jahr 2016 wurde mit einer Schlusszahlung abgerechnet. Einen Vorschuss aus der Inventarversicherung erhielt der Geschädigte unmittelbar nach dem Brandgeschehen. Das beweise wie unkompliziert die Schadensabrechnung beim Brandversicherungsverein Tacherting im Gegensatz zu etablierten Versicherungskonzernen funktioniere, so Stettner. Eine Inventarversicherung bei der "Tachertinger" sei deshalb auch für private Haus-und Wohnungsbesitzer eine gute Alternative, warb er.

Bei der Versicherungsdeckung für Überspannungsschäden, habe die Vorstandschaft beschlossen statt 50 nun 90 Prozent des Schadensbetrages auszubezahlen. Nicht mehr reparable Geräte müsse der Geschädigte aber ein Jahr aufbewahren. Der Versicherungsverein behält sich vor, stichprobenartig solche Geräte von einem Sachverständigen prüfen zu lassen, so Stettner. Schäden müssen innerhalb von drei Tagen beim zuständigen Obmann angezeigt werden. Er riet allen, die Versicherungspolicen auf Aktualität zu überprüfen.

Bei den Neuwahlen wurde die bisherige Vorstandschaft und auch größtenteils die Obmänner einstimmig wiedergewählt. Die Obmänner Josef Niedermaier für Engelsberg (34 Jahre Obmann, davon zwölf Jahre Vorsitzender), Hans Holzhauser sen. für Tacherting (35 Jahre), Franz Gmaindl für Emertsham (29 Jahre) und Andreas Kainzmaier für Maisenberg (17 Jahre) wurden mit Urkunden verabschiedet. − hmMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 30. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.