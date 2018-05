Falsche Polizeibeamte: Frau aus Chiemgau verliert fünfstelligen Betrag

Eine ältere Frau aus dem Chiemgau bevolgte die Anweisungen eines betrügerischen Anrufers und verlor dabei einen fünfstelligen Bargeldbetrag. −Symbolfoto: dpa Eine ältere Frau aus dem Chiemgau bevolgte die Anweisungen eines betrügerischen Anrufers und verlor dabei einen fünfstelligen Bargeldbetrag. −Symbolfoto: dpa



Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd warnt vor falschen Polizeibeamten, die sich derzeit wieder in der Region befinden. So geben sich die skrupellosen Anrufer als Polizeibeamte aus und versuchen, ihre gutgläubigen Opfer um einen erheblichen Bargeldbetrag zu erleichtern. Am Dienstag befolgte eine ältere Frau aus dem Chiemgau die Anweisungen eines betrügerischen Anrufers und verlor dabei einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Nach Polizeiangaben meldete sich in der Nacht auf Dienstag meldete ein Anrufer bei der Dame und gab sich als Polizeibeamter aus. Das Konto der Frau soll angeblich attackiert worden sein und sie müsste ihr Geld abheben um dieses einer vorbeikommenden Zivilstreife zu übergeben. Das gutgläubige Opfer ging auf die Anweisungen des Anrufers ein und verlor dabei einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Dieser erfolgreiche Trickbetrug sei leider kein Einzelfall. In den letzten beiden Tagen konnten im Bereich der Polizeiinspektionen Prien, Brannenburg, Burghausen und Kiefersfelden insgesamt elf Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten festgestellt werden, die glücklicherweise ohne Folgen blieben.

Betrugsmasche ist bekannt

Bei der geschilderten Betrugsmasche handelt es sich um ein Kriminalitätsphänomen, das der Polizei bestens bekannt ist. Die Vorgehensweise der Täter variiert immer wieder. Die erste Kontaktaufnahme erfolgt aber - wie in obigem Fall geschildert – in der Regel durch einen Telefonanruf von einer angeblichen Polizeidienststelle. Besonders gefährdet für diese dreiste Art des Betruges sind leider die älteren Mitbürger, die nicht selten auf diese Art und Weise um ihre gesamten Ersparnisse gebracht werden. Kinder sollten daher ihre Eltern und Großeltern hinsichtlich dieser Betrugsmasche sensibilisieren.

Die Polizei rät: "Seien Sie äußerst vorsichtig und misstrauisch, wenn es telefonisch um Geld geht, welches sie bezahlen sollen oder gewonnen haben. Teilen Sie keine persönlichen Daten wie Kontonummer und Bankverbindung mit. Zudem würde die echte Polizei niemals Bargeld bei Ihnen zuhause abholen." − pnp