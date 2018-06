Die Burschen feiern fröhlich und lautstark +++ Fotos

Ein paar Spritzer durften es schon sein, als Bürgermeister Karl Schleid das erste Fass anzapfte, während ihm Bräu Anton Schwendl assistierte. − Foto: Limmer Ein paar Spritzer durften es schon sein, als Bürgermeister Karl Schleid das erste Fass anzapfte, während ihm Bräu Anton Schwendl assistierte. − Foto: Limmer



Lautstark und weit über die Grenzen des kleinen Ortes hinaus hat der Burschen- und Arbeiterverein Heiligkreuz seine Jubiläumstage begonnen. Gemeinsam mit den Burschen feiert die Dirndlschaft ihr zehnjähriges Bestehen. Schon der erste Abend war mit über 1300 Eintritten gelungen. Dafür sorgte nicht zuletzt die Band "7 Promille", die mit ihrer Bühnenshow, den wechselnden Kostümen und mit gängigen Stimmungsmachern, Chartstürmern und Metalhits den Besuchern einheizte.

Das war der richtige Auftakt für den offiziellen Festbeginn am Fronleichnamstag. Pünktlich ab 10 Uhr rollten die ersten Oldtimer ein. Insgesamt waren 230 Fahrzeuge gemeldet, doch dürften es an die 400 Traktoren, Mähdrescher, Autos und Motorräder aus vergangener Zeit gewesen sein, die sich in Heiligkreuz einfanden. Bürgermeister Karl Schleid zapfte gekonnt das erste Fass an.

Einer der ersten Höhepunkte war das Eselrennen, das die zwei Teams des Burschenvereins Tengling-Törring unter sich ausmachten. Hunderte Zuschauer wollten sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen.

