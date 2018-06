"World Ocean Day": Zwei Frauen kämpfen gegen Plastik im Chiemsee

Plastikmüll liegt an den Ufern vieler Seen und Flüsse. Bleibt er im Wasser, kann es passieren, dass er sich langsam zersetzt. Das Ergebnis ist Mikroplastik. Die Meeresbiologin Julia Hager will mit ihrem "World Ocean Day" die Bevölkerung dafür sensibilisieren. − Fotos: Hager/Nawroth Plastikmüll liegt an den Ufern vieler Seen und Flüsse. Bleibt er im Wasser, kann es passieren, dass er sich langsam zersetzt. Das Ergebnis ist Mikroplastik. Die Meeresbiologin Julia Hager will mit ihrem "World Ocean Day" die Bevölkerung dafür sensibilisieren. − Fotos: Hager/Nawroth



Die Pläne der EU-Kommission rücken das Thema gerade in den Vordergrund: Mikroplastik. Bestimmte Plastikprodukte sollen verboten werden. Für Alexandra Nawroth und Julia Hager ist das Thema schon etwas länger Dreh- und Angelpunkt ihrer Arbeit. Seit März planen die beiden Frauen den "World Ocean Day" am Chiemsee.

Alexandra Nawroth, Umweltbeauftragte des Abwasser- und Umweltverbands Chiemsee (AUV), sagt: "Mikroplastik kommt weltweit in allen Gewässern vor, davon ist auch der Chiemsee nicht ausgenommen." Allerdings erklärt die Umweltbeauftragte auch, dass der Chiemsee vergleichsweise noch Glück habe. Denn Zuflüsse gebe es nur über die Tiroler Achen. Alexandra Nawrtoh sagt weiter, dass die Achental- und Chiemsee-Gemeinden sehr darauf achten würden, dass kein Müll liegen bleibt. Zudem gebe es Aktionstage an Schulen und in Fischereivereinen, die auf die Sauberkeit des Sees achten.

Die Wirksamkeit dieser Aktionen kann Thomas Lex, Berufsfischer auf Frauenchiemsee, nur unterstreichen. "Vor 30 Jahren hat es mal Probleme gegeben, jetzt aber überhaupt nicht mehr." Der Grund: Früher sei von Österreich her viel Müll in die Tiroler Achen gekommen. Seitdem dort aber strengere Regeln herrschten, "kommt fast sauberes Wasser im Chiemsee an."

Elisabeth Heimbucher, die Besitzerin des Chieminger Strandbades, sagt: "Es ist viel besser geworden." Sie könne sich noch gut daran erinnern, als sie ein Kind war: "Da war es viel schlimmer." Heute müssten sie und ihr Team bei weitem nicht mehr so viel Müll aufsammeln: "Aber wir sind halt auch dahinter." Mülltrennung sei ihr sehr wichtig. Auch Plastikgeschirr oder -besteck gebe es bei ihr nicht: "Wir haben nur Tassen und Teller aus Porzellan." Darauf gebe es Pfand.

