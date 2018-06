Schweine auf Campingurlaub

Das Highlight des Tages. Simone Garant bei der Fütterung. Dabei gibt’s nur vegetarische Kost. −Foto: Sojer Das Highlight des Tages. Simone Garant bei der Fütterung. Dabei gibt’s nur vegetarische Kost. −Foto: Sojer



Wenn das Ehepaar Garant aus Esslingen mit seinen beiden Lieblingen spazieren geht, fallen alle Blicke auf die Geschwister Django und Roxy, zwei Lausitzer Mini-Schweine im Dalmatiner-Look. Sie sind gerade mal zweieinhalb Jahre alt, und machen zum ersten Mal Campingurlaub am Strandkurhaus am Waginger See (Lkr. Traunstein). Die Mini-Schweine genießen offensichtlich ihren Aufenthalt. Beide grunzen recht zufrieden vor sich hin, besonders Schweinedame Roxy. − bsLesen Sie mehr in der Samstagausgabe, 2. Juni 2018, in der Südostbayerischen Rundschau.