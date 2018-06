Video: Fulminantes Gemeinde-Fest zum 200-jährigen Bestehen

Die Blaskapelle Obing führte den Zug durch das Dorf an und gestaltete auch die Messe und den Festabend in der "Alten Zollstation". − Fotos: Pfingstl Die Blaskapelle Obing führte den Zug durch das Dorf an und gestaltete auch die Messe und den Festabend in der "Alten Zollstation". − Fotos: Pfingstl



Da hat es das Wetter mit der Gemeinde Pittenhart gar nicht gut gemeint. Noch während sich die Musiker der Blaskapelle Obing und die Vereine am Dorfplatz zu einem Standkonzert zusammenfanden, begann es zu schütten. Beeinträchtigen ließen sich die Musiker dadurch nicht. Die eine Hälfte stellte sich unter den Bäumen unter, die andere Hälfte unter dem Vordach der Raiffeisenbank. Und so erfüllten Klänge aus allen Richtungen den Dorfplatz, brachten hunderte Pittenharter, zahlreiche Gäste und Bürgermeister aus anderen Gemeinden zusammen, um die 200-Jahr-Feier der Gemeinde Pittenhart zu begehen. Gemeinsam sorgten alle dafür, so schien es, dass pünktlich zum Festzug in die Kirche auch der Regen versiegte.

"200 Jahre sind eine lange Zeit", merkte Landrat Siegfried Walch an. Aus der kommunalen Selbstverwaltung, die am 17. März 1818 in Kraft getreten ist, seien viele Gemeinden hervorgegangen. Natürlich habe es Pittenhart auch vorher schon gegeben, das Konstrukt einer Gemeinde habe das Verhältnis der Bürger zu ihrem Ort und den Bezug zur Heimat aber nachhaltig geprägt. "Heimat ist nichts, was man austauschen kann", betonte Walch. Das sei etwas Gewachsenes, aber auch etwas Lebendiges. Dass der Zusammenhalt hier funktioniere, zeige, dass Pittenhart hierbei die stärkste Gemeinde im Landkreis sei. Das gehe aus der Sozialanalyse hervor.

Der Obinger Bürgermeister Josef Huber überreichte als Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft an Reithmeier anschließend einen Gutschein für einen Baum. "Wenn wir den pflanzen, machen wir ein Lindenfest", scherzte Reithmeier und spielte darauf an, dass die Pittenharter immer einen Grund zum Feiern fänden.

Pittenhart feiert 200-jähriges Bestehen

