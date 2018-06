Person wird vermisst: Großeinsatz am Waginger See

Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Wasserwacht sucht nach einer vermissten Person am Waginger See. − Foto: FDL/Lamminger Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Wasserwacht sucht nach einer vermissten Person am Waginger See. − Foto: FDL/Lamminger



Ein Großeinsatz läuft derzeit am Waginger See im Landkreis Traunstein. Wie die Polizei auf Nachfrage der Heimatzeitung mitteilt, ist dort eine Person abgängig. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und Wasserwacht sucht nun nach der vermissten Person. Die Wasserwacht ist mit Booten auf dem See unterwegs. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. − pnp

Näheres ist derzeit nicht bekannt. Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet.