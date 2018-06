Ein Fest unterm weiß-blauen Himmel +++ Fotos

Unter einem weiß-blauen Bilderbuchhimmel bewegte sich der Festzug am Sonntagvormittag durch das Dorf Heiligkreuz und anschließend zur Festwiese. Hinter den Burschen marschierte die Dirndlschaft mit ihrer Standarte. − Foto: Limmer Unter einem weiß-blauen Bilderbuchhimmel bewegte sich der Festzug am Sonntagvormittag durch das Dorf Heiligkreuz und anschließend zur Festwiese. Hinter den Burschen marschierte die Dirndlschaft mit ihrer Standarte. − Foto: Limmer



Es war ein Festwochenende, wie es im Bilderbuch steht, und der Sonntag bildete das Tüpfelchen auf dem "i". Unter einem traumhaften weiß-blauen Himmel fand das gemeinsame Jubiläum zum 110-jährigen Bestehen des Burschenvereins Heiligkreuz und zum Zehnjährigen der Dirndlschaft seinen Abschluss.

Dass an die 70 Vereine und etwa 2500 Gäste kommen würden, das hätten sich die Festleiter Martin Planthaler und Christian Kellner im Vorfeld nicht träumen lassen. In sechs Zügen ging es zum Festgottesdienst auf der Schulwiese. Hier fand Pfarrer Michael Witti auch nachdenkliche Worte.

Festleiter Martin Planthaler und Dirndlchefin Sandra Holzleitner erinnerten an die Gründerzeiten und erklärten, dass sich die Aufgabe des Vereins in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt habe. Stolz sind sie auf die geleistete Arbeit im Verein, die auch dazu diene, soziale Projekte zu unterstützen. Im Festzug ging es, begleitet von den Musikkapellen und dem Fanfarenzug, durchs Dorf zur Festwiese in Hofstett.

Auch die Tage vor dem Festsonntag standen in Heiligkreuz ganz im Zeichen des großen Jubiläums. Am Freitagabend wurde das Jubiläum ausgiebig mit einer Party im Stile der 80er und 90er Jahre gefeiert und am Samstagabend der Verstorbenen gedacht. Im Anschluss an die Andacht wartete im Festzelt schon der Trostberger Kabarettist Stephan Zinner mit seinem Programm "relativ Simpel".

