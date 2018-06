103 Schützen messen sich

Ein offenes Zimmerstutzenschießen der Auerhahn-Schützen Pittenhart, der Schlossschützen Oberbrunn und der Sebastiani-Schützen Aindorf am Hilgerhof gab es anlässlich des 200. Gründungsjubiläums der Gemeinde Pittenhart. − Foto: Müller Ein offenes Zimmerstutzenschießen der Auerhahn-Schützen Pittenhart, der Schlossschützen Oberbrunn und der Sebastiani-Schützen Aindorf am Hilgerhof gab es anlässlich des 200. Gründungsjubiläums der Gemeinde Pittenhart. − Foto: Müller



Besser hätte das offene historische Zimmerstutzenschießen anlässlich des 200. Gründungsjubiläums der Gemeinde Pittenhart am Hilgerhof nicht verlaufen können. 103 Teilnehmer waren am vergangenen Freitag bei wunderschönem Wetter dem Aufruf der veranstaltenden drei Schützenvereine Auerhahn-Schützen Pittenhart, Schlossschützen Oberbrunn und Sebastiani-Schützen Aindorf gefolgt und gaben am im Freien errichteten Schießstand ihr Bestes. Bester Schütze war Matthias Englbrechtinger. Bei der abendlichen Preisverleihung mit Ehrung der 22 besten Teilnehmer erhielt er die Jubiläumsscheibe aus den Händen von Bürgermeister und Schirmherr Josef Reithmeier.

Der zweite Platz ging an Christoph Kirschner und Dritter wurde Hubert Straßer. Routine hatte wohl niemand, denn mit den Zimmerstutzen werde höchstens ein Mal in der Saison geschossen, verriet die Schützenmeisterin der Sebastiani-Schützen Aindorf, Franziska Ludewig. Die anwesenden Schützenfreunde aus dem rund 700 Kilometer entfernten Wadersloh in Nordrhein-Westfalen – die Freundschaft mit dem Schützenverein St. Margarethen Wadersloh besteht seit 1985 – freuten sich über eine schöne Freundschaftsscheibe mit Pittenhart im Vorder- und der Kampenwand im Hintergrund. Beide Schützenscheiben hatte Reithmeier gestiftet. Den besten Eröffnungsschuss hatte mittags der Schützenmeister der Schlossschützen Oberbrunn, Norbert Fenzl, abgegeben, gefolgt von der Schützenmeisterin der Sebastiani-Schützen Aindorf, Franziska Ludewig, und Josef Reithmeier. − mmüMehr dazu lesen Sie am Montag, 4. Juni, in Ihrer Heimatzeitung.