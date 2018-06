Unfall auf der B304 - Eine Person schwer verletzt

Beide Insassen des Audis wurden durch den Unfall schwer verletzt. − Foto: FDL/BeMi Beide Insassen des Audis wurden durch den Unfall schwer verletzt. − Foto: FDL/BeMi



Ein Großaufgebot an Rettungskräften war heute, kurz vor 15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf die B 304 zur Abzweigung der ST 2094 gerufen worden. Ersten Informationen nach, war ein mit zwei Personen besetzter Audi A6 auf der ST 2094 aus Richtung Seeon kommend unterwegs zur B 304. Als er in die Vorfahrtsberechtigte B 304 einbiegen wollte, übersah er einen Toyota aus dem Kreis Bochum, der aus Richtung Obing kommend in Fahrtrichtung Altenmarkt unterwegs war. In dem Fahrzeug befanden sich ebenfalls zwei Personen. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß wobei der Audi des Unfallverursachers erst nach 50 Meter in einer Wiese zum stehen kam. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer im Audi schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der Lenker des Audi erlitt nicht unerhebliche Verletzungen. Die Beifahrerin im Toyota wurde ersten Angaben nach leicht verletzt. Einzig der Fahrer des Toyotas kam ohne Verletzungen davon. Zur Unfallstelle rückten 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Obing aus. Die B 304 war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten für etwa eineinhalb Stunden total gesperrt. Beide Fahrzeuge waren total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. − FDL/BeMi