Bayern-Fans zahlen Ersatz für gestohlene Sechziger-Blumen

Die Meldung hatte vergangene Wochen Wellen geschlagen. Unbekannte hatten Blumen aus den Gemeindebeeten gestohlen. Diese hatte der Gartenbauverein mühevoll gepflanzt. Besonders ärgerlich war für die Frauen des Gartenbauvereins, dass auch aus dem Blumenbeet, das sie extra für Pfarrer und 1860-Fan Valentin Tremmel angelegt und weiß-blau bepflanzt hatten, Blumen gestohlen wurden. Mit einem Aufruf hatte sich der Verein an die Öffentlichkeit gewandt, um den Dieb ausfindig zu machen. Schließlich sei für das Bepflanzen viel Freizeit der Mitarbeiter investiert worden. Damit pünktlich zu Fronleichnam wieder Blumen in den Beeten blühen, hat der Gartenbauverein neue Ware eingekauft und am Mittwoch eingegraben.

Nun hat sich der FC Bayern Fanclub Obing ’84 entschieden, die Kosten für die neuen Blumen zu übernehmen. "Wir haben noch einmal nachgepflanzt – bestimmt 20 Blumen", sagt die Vorsitzende des Gartenbauvereins, Birgit Furtner. Dass die Bayern-Fans die Bepflanzung in Sechziger-Farben übernehmen, steht der Aktion nicht entgegen. "Valentin Tremmel ist bei uns im Verein sogar Mitglied", sagt Christian Schnebinger, Vorsitzender des Fanclubs. Er habe – als Tribut an seine Sechziger – die Mitgliedsnummer 60. FC Bayern und 1860 München, diese Kombination harmoniere im Ort.

