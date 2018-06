Norisha Campbell im k1: Kraftvolle Stimme mit ganz viel Gefühl

Im Volleyball war sie schon ein Star, in der Musik wird sie es auch: Norisha Campbell. − Foto: Kristin Speed Im Volleyball war sie schon ein Star, in der Musik wird sie es auch: Norisha Campbell. − Foto: Kristin Speed



Feinsten Soul, modernen Gospel und Jazzballaden bringen Norisha und ihre Band am Donnerstag, 7. Juni, ab 20 Uhr ins k1-Studio nach Traunreut: "Stand For Love" heißt das Programm, das "The Voice of Germany"-Star Norisha Campbell (Gesang), Harald Scharf (Kontrabass), Jan Eschke (Piano, Keyboards), Michael Vochezer (Gitarren) und Stephan Staudt (Schlagzeug) vorstellen werden.

Mit dem Debüt-Album "Stand For Love" geht aber nicht nur Norisha ihrer Leidenschaft für die Musik nach. Auch der Bassist Harald Scharf verwirklicht einen lange gehegten Traum: Er stellte ein exzellentes Quartett aus der süddeutschen Szene zusammen und schrieb Norisha, gleichzeitig Name der gesamten Band, Songs auf den Leib, die die enorme Bandbreite ihrer Soulstimme zur Geltung bringen. Ob mit Soul-Hymnen, modernen Gospelsongs oder Jazzballaden – die Sängerin begeistert mit kraftvollem Ton, außergewöhnlichen Phrasierungen und einem nicht erlernbaren Gefühl für Timing.

Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, dienstags bis freitags von 11 bis 15 Uhr bei der k1-Tickethotline unter Tel. 08669/857444 sowie an der Abendkasse. − red