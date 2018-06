Johanna Bauer: Das Leben der Sennerinnen früher und heute

Johanna Bauer − Foto: Effner Johanna Bauer − Foto: Effner



Das Thema Sennerinnen auf der Alm steht nach wie vor hoch im Kurs. Eine wachsende Zahl junger Frauen zieht es heute an den "Sehnsuchtsort in den Bergen". Viele der "Oimerinnen" haben ihre Erfahrungen – samt Almkochbuch – inzwischen zu Papier gebracht. Lesungen mit den Saisonwirtschafterinnen auf der Alm sind regelmäßig ausverkauft. Braucht es also noch ein weiteres Buch zum Thema?

Zumindest von Anspruch und Tiefe her hebt sich das umfassend recherchierte neue Werk von Johanna Bauer aus Brannenburg von vielen der aktuellen Trendbücher ab. Das wird schon im Titel deutlich: "Auf den Bergen wohnt die Freiheit: Sennerinnen in den bayerischen Alpen früher und heute". Bei einer Lesung im "Schusterhof" in Bergen stellte Bauer das Buch, illustriert von einer Bildershow mit historischen Fotos und begleitet von Musik der Gruppe "Scheps", vor.

In ihrem Vortrag machte Bauer auch deutlich, dass mit dem Vordringen der Maschinen im 20. Jahrhundert und dem Verschwinden der Mägde und Knechte auch die Sennerinnen "fast vom Aussterben bedroht waren". Dank des großen Interesses moderner Frauen und einiger Männer wird der "Sehnsuchtsort der Freiheit in den Bergen" aber auch weiterhin gefragt sein: Aktuell bewerben sich pro Saison rund 350 Bewerber auf 40 Almstellen. − ae

Johanna Bauer: Auf den Bergen wohnt die Freiheit: Sennerinnen in den bayerischen Alpen – früher und heute, Volk Verlag München, 224 Seiten, ISBN: 978-3-86222-2384.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 5. Juni 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.