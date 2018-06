Tödlicher Unfall auf dem Waginger See: Alkotest bei Geretteten negativ

Großeinsatz auf dem Waginger See. −Foto: FDL/Lamminger Großeinsatz auf dem Waginger See. −Foto: FDL/Lamminger



Mit einem Großaufgebot an Wasserwacht und Feuerwehr war am Sonntag nach einem Badeunfall im Waginger See nach einem 32-Jährigen gesucht worden. Er konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. Viel war über die Unfallursache spekuliert worden. Alkotests bei den Begleitern des Mannes verliefen laut Polizei negativ. Das Unfallopfer soll obduziert werden.

Der Einheimische war mit zwei weiteren Männern mit einem Ruderboot gekentert. Während sich diese ans Ufer hatten retten können, suchten weitere Einsatzkräfte mit Hilfe eines Sonargeräts nach dem Vermissten. Gegen 15 Uhr wurde in der Nähe des Unfallortes ein Kontakt in fünf Meter Tiefe festgestellt. Der Bereich wurde von Tauchern abgesucht, und im weiteren Verlauf konnte der 32-Jährige nurmehr tot geborgen werden.

Ein Alkotest bei den zwei Geretteten verlief nach Angaben der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd in Rosenheim negativ. Eine Obduktion des Toten soll nun die näheren Umstände klären. − red