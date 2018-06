Autos stoßen frontal zusammen: Drei Insassen schwerst verletzt

Zwei Autos sind bei einem Unfall frontal zusammengestoßen. Wenig später fuhr noch ein Geländewagen in die Unfallstelle. − Foto: FDL/BeMi Zwei Autos sind bei einem Unfall frontal zusammengestoßen. Wenig später fuhr noch ein Geländewagen in die Unfallstelle. − Foto: FDL/BeMi



Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht zum Dienstag auf der Staatsstraße 2096 zwischen Grabenstätt (Landkreis Traunstein) und Chieming ereignet. Drei Personen wurden laut Polizei schwerst verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war auf Höhe der Abzweigung zur Hirschauer Bucht ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Rosenheim auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und wurden schwerst verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Auch der Beifahrer des entgegenkommenden Autos musste mit schwersten Verletzungen in die Klinik gebracht werden. Wie ein Polizeisprecher auf PNP-Nachfrage mitteilte, schwebt mindestens einer der Verletzten in Lebensgefahr.

Kurz nach dem Unfall prallte ein Geländewagen in die Unfallstelle; der Fahrer blieb unverletzt. Die Staatsstraße war bis kurz vor 7.30 Uhr komplett gesperrt. Ein Gutachter wurde angefordert, um den genauen Unfallhergang zu klären. − pnp