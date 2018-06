B20 gesperrt: Brummis rollen durch Altenmarkt und Trostberg

2000 oder mehr Lastwagen wälzen sich Tag für Tag durch Altenmarkt. In den kommenden eineinhalb Monaten werden es noch mehr. Wegen der B20-Vollsperrung muss der Schwerlastverkehr zwischen Burghausen und Freilassing eine großräumige Umleitung in Kauf nehmen. Deren Beschilderung – hier am Schneeweis-Eck – war am Montag noch durchgestrichen und ist am Dienstag früh offiziell in Kraft getreten. − Foto: tt

