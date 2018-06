Theater "Du & Ich" spielt "Stummina": In memoriam Karl-Heinz Basalyk

Bei der "Stummina"-Premiere: Martina (rechts, gespielt von Claudia Hailer) und ihr Schutzengel (Jasmine Windbichler). − Foto: Mix Bei der "Stummina"-Premiere: Martina (rechts, gespielt von Claudia Hailer) und ihr Schutzengel (Jasmine Windbichler). − Foto: Mix



Der Theaterverein "Du & Ich" spielt in dieser Saison das Stück "Stummina" an insgesamt acht Terminen in der Kulturfabrik "Nuts". Bei der Premiere am Sonntag waren die Besucher restlos begeistert und spendeten den Laien-Darstellern mit und ohne Behinderung lang anhaltenden Applaus. Das Stück war bereits 2011 zum ersten Mal aufgeführt worden und wird heuer im Gedenken an den vergangenes Jahr verstorbenen, früheren Vorsitzenden des Theatervereins Karl-Heinz Basalyk nochmals gezeigt.

Die Geschichte ist angelehnt an das Buch "Tobias und der Engel" von Susanna Tamaro und wurde von Michael Felsenstein speziell für das Theater "Du & Ich" umgeschrieben. Es geht darin um das Mädchen Martina, das sich immer mehr in seine eigene Welt zurückzieht und von niemandem verstanden wird. Da Martina in der Schule und zuhause nicht spricht, wird sie von allen nur noch Stummina genannt. Schließlich verlässt sie ihr Zuhause. Unterwegs hat sie verschiedene interessante Begegnungen, sie erfährt Abweisung, aber auch Zuwendung, ehe sie wieder nach Hause zurückfindet.

Das Stück wird noch an sechs Terminen im "Nuts" aufgeführt: Am 6., 7., 11., 13. und 14. Juni jeweils um 19 Uhr sowie am 10. Juni um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Platzreservierung ist erforderlich unter Tel. 0861/8431. − mix

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 6. Juni 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.