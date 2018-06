"Bayern barrierefrei": Das HGT ist dabei

Vertreter der Schule und des Landratsamtsumrahmen das neue Signet: Hans Zott, Alexandra Wolf, Klaus Steiner, Christine Neumaier, Stefanie Radlmaier, Charlotte Buchholz und Helmut Goller (von links) freuten sich über die Auszeichnung "Bayern barrierefrei – Wir sind dabei!", die der Freistaat Bayern dem Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg verliehen hat. − Foto: fam Vertreter der Schule und des Landratsamtsumrahmen das neue Signet: Hans Zott, Alexandra Wolf, Klaus Steiner, Christine Neumaier, Stefanie Radlmaier, Charlotte Buchholz und Helmut Goller (von links) freuten sich über die Auszeichnung "Bayern barrierefrei – Wir sind dabei!", die der Freistaat Bayern dem Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg verliehen hat. − Foto: fam



"Bayern barrierefrei – wir sind dabei!", heißt es seit Montag am Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg (HGT). Das bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat der Schule das Signet verliehen, das dem HGT konkrete und beachtliche Beiträge zum Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderung attestiert. Das Schild mit vier Piktogrammen steht vor dem Zugang vom Pausenhof zur Aula.

Zur Vorstellung des Signets begrüßten Schulleiterin Christine Neumaier, Dr. Helmut Goller,Mitarbeiter im Direktorat, Personalratsvorsitzende Stefanie Radlmaier und Schülersprecherin Charlotte Buchholz den heimischen CSU-Landtagsabgeordneten Klaus Steiner sowie vom Landratsamt Traunstein den Beauftragten für Senioren und Menschen mit Behinderung, Hans Zott, und die Leiterin der Abteilung Rechtsamt und regionale Entwicklung, Alexandra Wolf.

In seiner Regierungserklärung vom November 2013 hatte der damalige bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer das Ziel vorgegeben, Bayern bis 2023 im gesamten öffentlichen Raum und im gesamten Öffentlichen Personennahverkehr barrierefrei zu gestalten. Barrierefreiheit ist dabei auch eine Grundlage für Inklusion in Kindertageseinrichtungen und Schulen. Das Signet "Bayern barrierefrei" ist Zeichen der Anerkennung für alle, die in Bayern Barrieren abbauen.

Das Hertzhaimer-Gymnasium betrachtet die Inklusion behinderter Schüler als selbstverständlich. Barrierefreiheit bedeute für das Gymnasium nicht nur ein barrierefreies Schulgebäude, sondern auch die Freiheit von Barrieren im Kopf, wenn es um die Aufnahme von Schülern mit körperlichen Einschränkungen geht, betonte Schulleiterin Neumaier. Dabei schöpfe die Schule alle Fördermöglichkeiten aus. Von den derzeit etwa 630 Schülern hätten zehn schwere Beeinträchtigungen. Neumaier hob die gute Zusammenarbeit mit dem Sachaufwandsaufträger des Gymnasiums, dem Landkreis Traunstein, hervor und freute sich, dass MdL Steiner gekommen war, da er stets mitgeholfen habe, "bürokratischen Wirrwarr" zu lösen. Der Politiker erklärte, dass es bereits in der Vergangenheit gelungen sei, viele Hürden zu beseitigen. - fam

