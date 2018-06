Bahnübergänge werden saniert – Lkw-Umweg zum Chemiepark

Die Umleitungsbeschilderung - hier an der Abzweigung der B299 in die Bayernstraße – informiert Lkw-Lenker, wie sie zum Tor-Nord des Chemieparks gelangen. −Fotos: Thomas Thois Die Umleitungsbeschilderung - hier an der Abzweigung der B299 in die Bayernstraße – informiert Lkw-Lenker, wie sie zum Tor-Nord des Chemieparks gelangen. −Fotos: Thomas Thois



Am Chemiepark Trostberg werden dieser Tage zwei Bahnübergänge saniert. Der Lieferverkehr zu AlzChem und BASF muss deshalb über Eglsee und Engertsham umgeleitet werden, so dass vor allem die Anwohner in der Neuen Heimat mit einem erhöhten Lkw-Aufkommen konfrontiert sind.

"Die regelmäßige Instandsetzung der Gleisanlagen ist unsere Pflicht", informiert AlzChem-Vorstandsvorsitzender Ulli Seibel auf Nachfrage der Redaktion. Die Arbeiten am werkseigenen Übergang zwischen Pförtnerhaus und gläsernem BASF-Gebäude sollten nach seine Worten bis Dienstagabend abgeschlossen sein. Der zweite Bahnübergang in der Kurve vor dem AlzChem-Hauptgebäude wird unter Federführung der Deutschen Bahn saniert. Nach Auskunft von Andreas Gröbner von der Stadt Trostberg ist hierfür ein Zeitrahmen von Freitag, 8., bis Dienstag, 12. Juni, vorgesehen.



Brummi-Fahrer, die sich nicht an die Beschilderung hielten, strandeten gestern an der Gleisbaustelle auf Höhe des Pförtnerhauses. Brummi-Fahrer, die sich nicht an die Beschilderung hielten, strandeten gestern an der Gleisbaustelle auf Höhe des Pförtnerhauses.



Solange müssen die Lastwagen weiter einen Umweg in Kauf nehmen. Durch die Gleisbaustellen ist die übliche Zufahrt von der B299 über die Bahnhof- und Dr.-Albert-Frank-Straße zum Tor-Nord des Chemieparks blockiert. Dorthin gelangt der Schwerverkehr nur auf einer weiträumigen Umfahrung: von der B299 über die Bayern- und Tittmoninger Straße aus dem Ort heraus, bei der Gärtnerei Horizont in Eglsee in den Heubergweg hoch zur Kreisstraße TS 51 und über Engertsham und den Zaglberg zurück nach Trostberg, wo es auf der Alten Pallinger- und der Friedrich-Ebert-Straße durch die Neue Heimat zum Tor-Nord des Chemieunternehmens geht.

Die innerörtliche Runde über die Lehemeirstraße, auf der der normale Pkw-Verkehr die Sperrungen umfahren kann, ist für große Lkw nicht nutzbar. Grund ist die auf 3,60 Meter begrenzte Bahnunterführung auf Höhe des Penny-Markts. - tt

