Im Tiefflug: Mäusebussard greift Jogger im Landkreis Traunstein an

Vermutlich fliegt ein Mäusebussard in Schnaitsee (Lkr. Traunstein) auf Jogger zu. −Symbolfoto: dpa Vermutlich fliegt ein Mäusebussard in Schnaitsee (Lkr. Traunstein) auf Jogger zu. −Symbolfoto: dpa



"Erst habe ich nur gelächelt", erzählt die Schnaitseerin Marinne Fraitzl. Ihr Sohn sei vom Joggen heimgekommen und habe erzählt, dass er am Schillinger See bei Schnaitsee (Lkr. Traunstein) von einem Greifvogel angefallen worden sei. Aber in Schnaitsee seien ja häufiger Bussarde unterwegs. Dann sei Marianne Fraitzl am nächsten Tag selbst joggen gewesen. Erst war es still, dann plötzlich ein Geräusch, der Vogel kam direkt, im Sturzflug, von hinten auf sie zu, berührte sie sogar. "Ich habe geschrien und mit den Händen gefuchtelt." Marianne Fraitzl erzählt, dass sie sich schnell umgedreht habe und rückwärts lief. Dann sah sie das Tier: Es war ein Bussard.



Auf diesem kurzen Wegstück zwischen dem Schillinger- und dem Weitsee wurden schon mehrere Jogger angegriffen. Ein Schild warnt an der Straße bei Lichteneck vor dem Tier. − Foto: Unterforsthuber Auf diesem kurzen Wegstück zwischen dem Schillinger- und dem Weitsee wurden schon mehrere Jogger angegriffen. Ein Schild warnt an der Straße bei Lichteneck vor dem Tier. − Foto: Unterforsthuber



"Seit acht oder neun Wochen geht das jetzt so", sagt Fraitzl, die Behindertenbeauftragte in Schnaitsee ist. Bei zwei Mal Joggen sei sie mittlerweile drei Mal von dem Tier angegriffen worden. Auch ihr anderer Sohn sei schon attackiert worden und eine Bekannte, "und ich weiß noch von zwei anderen Fällen". Fraitzl erklärt, dass es nicht nur eine bestimmte Stelle ist, an der der Vogel aktiv ist, sondern eine Strecke von rund einem halben Kilometer – wenn man von Schilling kommt, auf Höhe des Sees. "Ich laufe schon seit 30 Jahren auf dieser Strecke. Da sind oft Bussarde unterwegs. Aber so etwas wie jetzt habe ich noch nie erlebt. Das ist jetzt nicht mehr lustig."

Alois Dirnaichner, Vorsitzender Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Schnaitsee, hat den Bussard auch schon gesehen. Er relativiert die Vorfälle allerdings etwas. "Er fällt die Leute nicht an, er versucht sein Revier zu verteidigen. Darum fliegt er halt etwas tiefer", sagt er. Er vermutet, dass der Bussard seine Brut verteidigt oder, dass er vielleicht von einer Falknerei handgezogen ist und freigelassen oder ausgesetzt wurde. Dann sei er trainiert, auf Leuten zu landen. "Da will ich mich aber nicht festlegen."

