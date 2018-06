Vogelzählung: Der Star ist der Star im Landkreis Traunstein

Glänzendes Ergebnis für den Star: Im Landkreis Traunstein wurde der "Vogel des Jahres 2018" am häufigsten gesichtet. −F.: Hopf/LBV Glänzendes Ergebnis für den Star: Im Landkreis Traunstein wurde der "Vogel des Jahres 2018" am häufigsten gesichtet. −F.: Hopf/LBV



Der Star ist der Star der Vogelzählung im Landkreis Traunstein. Der "Vogel des Jahres 2018" wurde 424 Mal gesichtet und verwies damit Feldsperling und Amsel auf die Plätze 2 und 3. 136 Teilnehmer erspähten bei der "Stunde der Gartenvögel" 3424 Tiere in 102 Gärten.

65 Beobachter waren es im Berchtesgadener Land. Unter den 1093 Vögeln in 42 Gärten machte der Spatz das Rennen. Im Landkreis Altötting beteiligten sich 104 Personen an der Bürgerforscher-Aktion des LBV und meldeten 3073 Vögel, am häufigsten den Feldsperling. Im Landkreis Traunstein wurden auch seltene oder besonders imposante Vogelarten beobachtet: etwa zwei Schafstelzen, drei Fasane, fünf Rotmilane, 14 Turmfalken und 21 Mäusebussarde.

Was die bayernweiten Ergebnisse der Hobby-Forscher angeht, so ist der Spatz der häufigste Vogel. Mit im Schnitt knapp 4,4 Individuen pro Garten oder Balkon verwies der so genannte Haussperling die Amsel und den Feldsperling auf die Plätze, wie der Landesbund für Vogelschutz in Hilpoltstein mitteilte. Der LBV berief sich auf Meldungen von rund 9000 Teilnehmern der Aktion "Stunde der Gartenvögel". Dabei hatten die Freiwilligen zwischen dem 10. und 13. Mai je eine Stunde lang an einem Ort die vorkommenden Vögel erfasst und fast 210000 Tiere gezählt. Mit 32 Individuen pro Garten blieb die Zahl der insgesamt pro Garten gezählten Vögel konstant im Vergleich zum Vorjahr. Von der Aktion erhoffen sich die Vogelschützer Hinweise auf Trends beim Vogel-Vorkommen.

Die Ergebnisse in Südostbayern:

Landkreis Traunstein: 136 Beobachter, 3424 Vögel in 102 Gärten; 1. Star 424 Exemplare (4,2 pro Garten), 2. Feldsperling 365 (3,6), 3. Amsel 350 (3,4), 4. Haussperling (Spatz) 349 (3,4), 5. Kohlmeise 261 (2,6), 6. Blaumeise 179 (1,8), 7. Buchfink 130 (1,3), 8. Türkentaube 115 (1,1), 9. Grünfink 114 (1,1), 10. Rabenkrähe 82 (0,8).

Lkr. Berchtesgadener Land: 65 Beobachter, 1093 Vögel in 42 Gärten; 1. Haussperling (Spatz) 233 Exemplare (5,5 pro Garten), 2. Amsel 132 (3,1), 3. Kohlmeise 90 (2,1), 4. Star 77 (1,8), 5. Feldsperling 71 (1,7).

Lkr. Altötting: 104 Beobachter, 3073 Vögel in 71 Gärten; 1. Feldsperling 580 (8,2), 2. Haussperling (Spatz) 410 (5,8), 3. Star 350 (4,9), 4. Amsel 257 (3,6), 5. Kohlmeise 206 (2,9).

