20 Jahre BBV-Kreisobmann: Simon Zehentner gestorben

Der langjährige BBV-Kreisobmann Simon Zehentner ist am Sonntag im Alter von 89 Jahren gestorben. − Foto: privat Der langjährige BBV-Kreisobmann Simon Zehentner ist am Sonntag im Alter von 89 Jahren gestorben. − Foto: privat



Trauer um Simon Zehentner: Der langjährige Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV) und Träger des Bundesverdienstkreuzes sowie der Ehrenmedaille des Landkreises in Gold ist am Sonntag – zwei Wochen nach seinem 89. Geburtstag – gestorben. Das gab die Familie am Dienstag bekannt.

Zehentner hat sich große Verdienste um die Landwirtschaft erworben. Er war von 1962 bis ’87 Ortsobmann des BBV-Ortsverbands Otting, von 1967 bis ’72 Kreisobmann im damaligen Landkreis Laufen, von 1972 bis ’77 stellvertretender Kreisobmann des Kreisverbands Traunstein und anschließend 20 Jahre lang – bis 1997 – Kreisobmann des BBV-Kreisverbands. In Anerkennung seiner Verdienste ernannte der Kreisverband den "Milchpapst und Bauernhäuptling" im Juni 1997 zum Ehrenkreisobmann. Auch kommunalpolitisch und in vielen weiteren Ehrenämtern war Zehentner engagiert.

Die Beisetzung ist am Donnerstag, 7. Juni 2018, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Otting. Die Beerdigung findet tags darauf um 14 Uhr ebenfalls in der Pfarrkirche Otting statt. − m



Einen ausführlichen Nachruf lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 7. Juni 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.