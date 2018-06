Gabriela Ramsauer: Ein preisgekröntes Dirndl

Gabriela Ramsauer aus Traunwalchen (Landkreis Traunstein) präsentiert ihr selbstentworfenes Dirndl. − Fotos: Susemiehl/Ramsauer Gabriela Ramsauer aus Traunwalchen (Landkreis Traunstein) präsentiert ihr selbstentworfenes Dirndl. − Fotos: Susemiehl/Ramsauer



Nicht nur jetzt zur Volksfest-Saison schwört Gabriela Ramsauer auf Tracht. Die 19-Jährige Tochter von CSU-Politiker Peter Ramsauer aus Traunwalchen (Landkreis Traunstein) hat ein eigenes Dirndl entworfen, das sogar prämiert wurde.

Wie viele Stunden es waren, in denen Gabriela Ramsauer an ihrem Dirndl gearbeitet hat, weiß die 19-Jährige nicht mehr genau. "Aber es hat sehr lange gedauert und es war ein weiter Weg von der Idee, der Umsetzung, dem Zeichnen der Skizzen bis hin zum Nähen, teilweise sogar mit der Hand", erzählt die Tochter von CSU-Politiker Peter Ramsauer. Doch weil Mode und Tracht ihre großen Leidenschaften sind, machte ihr dies wenig aus, zumal sie als Schülerin an der Modeschule im österreichischen Hallein daran gewöhnt ist.



Viele Ideen und Skizzen waren nötig, bis das Dirndl fertig war.



"Als an unserer Schule anlässlich des Halleiner Sommerfestes ein Wettbewerb initiiert wurde, wer von uns das schönste Halleiner Dirndl entwirft, war das als Nicht-Einheimische eine ganz schöne Herausforderung für mich, zumal viele Mädchen aus meiner Klasse direkt aus Hallein sind und die Geschichte der Stadt viel besser kennen als ich", erinnert sich Gabriela Ramsauer. Doch sie informierte sich genau über Hallein und seine Geschichte und entschied sich dann für ein Waschdirndl in den Farben Rot und Blau, weil sie die Uniformen der Bergbau-Arbeiter widerspiegeln. Hinten am Rücken präsentierte die Modeschülerin zudem noch das Halleiner Wappen. Die Idee der 19-Jährigen kam bei der Jury so gut an, dass genau ihr Dirndl schließlich prämiert wurde.



Am Rücken ist extra das Halleiner Wappen eingestickt.



Gabriela Ramsauer und das Halleiner Dirndl im Video:

Gabriela Ramsauers Dirndl zu Hause sind alle klassisch und am liebsten kombiniert sie die Kleider mit Blusen und Schürzen, die noch von ihrer Oma stammen. Nicht nur sie selbst liebt Tracht, auch ihre ganze Familie. Gabriela Ramsauer hat noch drei Schwestern, mit denen sie regelmäßig die Dirndl tauscht.

