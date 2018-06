Hier wird das Sommermärchen herbeigehext: Public-Viewing im "Hexenkessel"

Platz ist genug für den neuerlichen Massenansturm der Fußballfans: Bis zu 5000 Besucher sollen in der AKR-Kiesgrube in Lohen bei Tacherting die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen können. Die Bühne, auf der die 30-Quadratmeter-Leinwand installiert wird, haben die Bagger bereits aufgeschüttet. "Hexenkessel"-Organisator Hans Schirmer hat sie für unser Foto schon mal erklommen – samt einem Fußball, der bestens zum XL-Format des Public-Viewing-Spektakels passt. −Fotos: Thomas Thois Platz ist genug für den neuerlichen Massenansturm der Fußballfans: Bis zu 5000 Besucher sollen in der AKR-Kiesgrube in Lohen bei Tacherting die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen können. Die Bühne, auf der die 30-Quadratmeter-Leinwand installiert wird, haben die Bagger bereits aufgeschüttet. "Hexenkessel"-Organisator Hans Schirmer hat sie für unser Foto schon mal erklommen – samt einem Fußball, der bestens zum XL-Format des Public-Viewing-Spektakels passt. −Fotos: Thomas Thois



Je näher die Fußball-WM rückt, umso mehr ist Hans Schirmer als wahrer Hansdampf in allen Gassen unterwegs. Auch beim kurzen Ortstermin in der Tachertinger Kiesgrube, wo der 53-Jährige aus Buchöster die Heimatzeitung über das riesige Public-Viewing-Event informiert, steht sein Handy nicht still. Bis zu 5000 Besucher will er bei jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland in den "Hexenkessel" am nördlichen Ortsrand locken.

"Das ist mit Werbung und Herrichten schon ein enormer Aufwand. Aber wenn wir damit wieder so eine Fußball-Euphorie und Partystimmung erzeugen wie vor vier Jahren, dann ist es der Aufwand auf jeden Fall wert", sagt Schirmer. Großveranstaltungen auf die Beine zu stellen, ist für ihn, wie er sagt, eine Leidenschaft. Dafür scheut er keine Kosten und Mühen. "Gerade musste ich noch zu unserem Elektriker, weil ein LED-Teil ausgefallen ist." Bis zum deutschen Auftaktspiel am 17. Juni soll die 30 Quadratmeter große Leinwand aber wieder voll in Schuss sein. Um die riesige Übertragungsfläche auf der eigens aufgeschütteten Bühne aus Kies und Sand in Position zu bringen, hat sich Schirmer extra einen Teleskoplader angeschafft, an dessen Arm man die Leinwand in 18 Meter Höhe aufhängen kann. "Mein privater Fuhrpark und Materialvorrat wächst und wächst, aber wir wohnen auf einem Bauernhof, da ist genug Platz", sagt der vor Ideen und Tatendrang strotzende 53-Jährige. Seine jüngste Neuerwerbung: Ein Generator, der fünf Kubikmeter Schaum pro Minute ausspuckt. "Damit können wir eine richtig coole Schaumparty veranstalten."

Das mindestens fünf Fußballfelder große, Arena-artige Gelände müssen die Helfer des mittlerweile auf 350 Mitglieder angewachsenen "Hexenkessel-Event"-Vereins noch mit jeder Menge Equipment bestücken: sanitäre Anlagen, Stromversorgung, Biertischgarnituren für rund 2000 Sitzplätze, Gastronomie.

Das größte WM-Public-Viewing Südostbayerns startet schon am Samstag, 16. Juni, 21 Uhr, mit der Bayern1-Discoparty mit DJ Tom Glas und Moderatorin Ulla Müller. Schwarz-rot-goldende Jubelstimmung soll bei bis zu sieben Übertragungen der deutschen WM-Spiele aufkommen. Fix sind die drei Vorrundenpartien: am Sonntag, 17. Juni, um 17 Uhr gegen Mexiko, am Samstag, 23. Juni, um 20 Uhr gegen Schweden und am Mittwoch, 27. Juni, um 16 Uhr gegen Südkorea. Auch bei den möglichen weiteren Spielen der DFB-Elf in den K.o.-Runden soll es im "Hexenkessel" Sommermärchen-mäßig brodeln.

Vorprogramm zum Auftakt am 17. Juni ist ab 15 Uhr eine große Schaumparty in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Tacherting, bei der sich Jung und Alt feuchtfröhlich in die weißen Massen stürzen können. Eine zweite Disco-Party steigt nach dem zweiten Vorrundenspiel gegen Schweden am Samstag, 23. Juni, auf. Nach Spielende gegen 22.30 Uhr steht die "LiBella/Bergwerk"-Crew "DJ Artifi & Lager + guests" an den Plattentellern.

Um größere Gruppen und Vereine zu treuen "Hexenkessel-Kunden" zu machen, haben die Veranstalter zwei Aktionen parat. Beim Dezibel-Wettbewerb gilt es, durch Jubeln, Schreien, Singen oder sonstige Geräusche möglichst hohe Lautstärke-Messwerte zu erzielen. Unter der Telefonnummer 08621/6499993 kann man sich dafür anmelden und am Ende 100 Liter Bier und 250 Euro gewinnen. Dazu kommt die "Feuer-und-Flamme-Tour" der Zürich-Versicherung, bei der sich zwei Vereine auf einem Spendenfahrrad mit strammen Wadeln ihre Jugendkasse aufbessern können.

