Rainer Hörgl zurück beim SBC Traunstein

SBC-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Engelbert Thaler (von links) mit der neuen Fußball-Abteilungsleitung: Jochen Schmid (früher Thudt), Rainer Hörgl und Michael Wirth. − Foto: Huber



Die Fußballer des SB Chiemgau Traunstein haben bei den Neuwahlen im Rahmen der Jahreshauptversammlung die Weichen für die Zukunft gestellt. So wurde Rainer Hörgl zum Abteilungsleiter gewählt. Er ist damit Nachfolger von Ludwig Trifellner. Hörgls Stellvertreter sind Michael Wirth und Jochen Schmid (früher Thudt).

In seiner Antrittsrede betonte Hörgl, dass es für ihn nach seinem Rücktritt im November 2015 nun darum gehe, den SB Chiemgau sportlich weiter voran zu bringen. Der ehemalige Trainer des Grazer AK und FC Augsburg hatte damals sein Amt aus beruflichen Gründen niedergelegt. "Mittlerweile hat sich bei mir einiges geändert, und so bin ich gerne dem Ruf des SBC gefolgt und habe das Amt übernommen", so Hörgl.

SBC-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Engelbert Thaler blickte auf das abgelaufene Jahr zurück. Den Aufstieg der Fußballer in die Bayernliga bezeichnete er als den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Der Abstieg nach einem Jahr sei schmerzlich, so Thaler. Immerhin konnte sich der SBC über die Meisterschaft der Zweiten Mannschaft in der Kreisklasse4 und den Titelgewinn der Dritten Mannschaft in der C-Klasse freuen. − shu

