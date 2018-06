Eine Kulturnacht mit 13 Stationen in Traunreut

Zum vierten Mal veranstaltet die ARGE Werbegemeinschaft Traunreut am heutigen Freitag (8. Juni 2018) eine Kulturnacht in der Stadt – dieses Jahr an 13 verschiedenen Orten.

Auf dem Rathausplatz treten die Bigband des Gymnasiums sowie aus Traunwalchen die Jungbläser und die Goaßlschnalzer auf. Sie wechseln sich ab mit den beiden Musikern Doc & Dilloo sowie der Tanzgruppe Allegrodance. Zu späterer Stunde präsentiert Fabula Ignis eine Feuershow. Auch fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Bei Cityfashion Gerer singt der Pop- und Gospelchor "KaLIEDoskop", Bilder und Objekte präsentiert "Spirou" (Günter Hoffmann) bei Ritter-Optik, Aquarelle von Roswitha Pemler präsentiert Blumen Wallner. In der katholischen Pfarrkirche gibt es ein Konzert ab 20.30 Uhr. Im Heimathaus präsentiert das "Theaterchen O" ab 20 Uhr "Pünktchen und Anton", und im k1 ertönt die "Keltische Harfe" – Musik und Erzählungen vom Hof des Königs Artus mit Klara Fuehren, Barbara Pöschl-Edrich und Anja Schwarze-Janka.

Die Höhlenburg in Stein kann bei Führungen um 19, 20 und 21 Uhr erkundet werden. Zu Austropop mit dem Austrix-Trio lädt ab 20 Uhr die "Theaterfabrik" ein, und die Band "Dein Ernst" aus Augsburg tritt im "Showzimmer" im Jugendzentrum ab 19.30 Uhr auf. Und wer zu späterer Stunde noch feiern und tanzen will, ist ein willkommener Gast in der Traunreuter Diskothek "Cube": Von 21 bis 5 Uhr morgens steigt hier die "Do samma dahoam"-Party. Eröffnet wird die Kulturnacht um 18 Uhr im "Kulinarium" durch Traunreuts Bürgermeister Klaus Ritter und den ARGE-Vorstand. Die Geschäfte in Traunreut haben an diesem Abend bis 20 Uhr geöffnet. − Foto: Armin Heinrich