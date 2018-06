Wetterleuchten am Chiemsee: Die schönen Seiten des Gewitters

Das hochsommerliche Wetter derzeit birgt immer auch die Gefahr von schweren Gewittern. Nachdem sich bereits am Dienstag feuchtwarme Luftmassen ausbreiteten, kamen Chiemgau und Rupertiwinkel da noch glimpflich davon: Bis auf Wetterleuchten in den Bergen, hier wunderbar festgehalten von unserem Fotografen Sepp Niederbuchner am Chiemsee bei Chieming, war nichts zu sehen. Am Mittwoch fielen die Gewitter schon heftiger aus. Vor allem im Raum Traunstein kam es auch zu Hagelschlag, der aber keine größeren Schäden anrichtete.

Dank Tief "Xisca" bleibt der Region der "Waschküchen-Mix" erhalten – morgens und mittags Sonnenschein und dampfige Hitze mit teils über 30 Grad, nachmittags steigende Unwettergefahr. Ähnlich wie schon in der vergangenen Woche dürften sintflutartigen Regenfälle aber auf relativ kleine Gebiete begrenzt bleiben, sagte der DWD-Meteorologe Sebastian Schappert: "An einem Ort kann sprichwörtlich die Welt untergehen, während es 20 Kilometer weiter trocken bleibt." − rse/Foto: Niederbuchner