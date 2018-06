Fotos vom Unwetter im Landkreis Traunstein: Turnhalle unter Wasser

Mehrer Zentimeter stand das Wasser in der Turnhalle in Fridolfing. − Foto: FDL/Lamminger Mehrer Zentimeter stand das Wasser in der Turnhalle in Fridolfing. − Foto: FDL/Lamminger



Ein Unwetter ist am Donnerstagabend über den Landkreis Traunstein gezogen. Vor allem im Bereich von Fridolfing waren die Einsatzkräfte gefordert.

Nach ersten Informationen liefen einige Keller voll, auf einigen Straßen schwemmte bis zu zehn Zentimtern hoch Kies und Geröll an. Besonders traf es jedoch die Turnhalle in Fridolfing. Dort stand der Hallenbden komplett unter Wasser. Die Feuerwehren Fridolfing und Pietling pumpten das Wasser ab. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. − pnpWeitere Bilder finden Sie in unserer Fotostrecke