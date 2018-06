Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte in Traunreut

Mehrere Traunreuter haben am Donnerstagabend Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. −Symbolfoto: dpa Mehrere Traunreuter haben am Donnerstagabend Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. −Symbolfoto: dpa



Mehrere Traunreuter Bürger erhielten am späten Donnerstagabend Anrufe von "falschen Polizeibeamten". Bereits seit längerer Zeit versuchen Betrüger immer wieder, durch ein und dieselbe Masche vorwiegend ältere Mitbürger zu täuschen, um so an Informationen über deren Wertsachen, Bargeld und Bankguthaben zu kommen.

Den Angerufenen wird von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtet, bei denen nicht alle Täter gefasst werden konnten. Dann wird gezielt nachgefragt, ob Wertsachen, Bargeld usw. in der Wohnung aufbewahrt werden, mit dem Ziel, diese abzuholen, um davon eine "Überprüfung" vornehmen zu können. Es gab bereits mehrfach Fälle in denen so Mitbürger um größere Geldbeträge gebracht wurden.

In den bekannt gewordenen Fällen in Traunreut waren die Angerufenen glücklicherweise kritisch genug, gaben keine Informationen dazu preis und meldeten sich bei der Polizei. Aus diesem Anlass rät die Polizei erneut: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon als Verwandte oder Amtspersonen (z.B. Rechtsanwalt) ausgeben. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie Fremde niemals in die Wohnung. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!Informieren Sie sofort über die Notrufnummer 110 die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt. Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer des Anrufers! − red