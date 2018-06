Burschenverein begrüßt Babys im XL-Format

Die Kapelle am Harpfinger Ortsrand überragt er bei weitem: Die Schnaitseer Burschen haben ihren riesigen Holzstroch, der 2010 das Licht der Welt erblickte, wieder ausfliegen lassen – zu Ehren von Johanna Philomena. Papa Konrad Hochreiter jun. bedankte sich bei seinen Vereinskollegen für die durchaus aufwändige Aufstellaktion mit reichlich Kindsbier und Verpflegung. − Foto: Thomas Thois Die Kapelle am Harpfinger Ortsrand überragt er bei weitem: Die Schnaitseer Burschen haben ihren riesigen Holzstroch, der 2010 das Licht der Welt erblickte, wieder ausfliegen lassen – zu Ehren von Johanna Philomena. Papa Konrad Hochreiter jun. bedankte sich bei seinen Vereinskollegen für die durchaus aufwändige Aufstellaktion mit reichlich Kindsbier und Verpflegung. − Foto: Thomas Thois



Wohl nirgendwo werden neue Erdenbürger so gebührend empfangen wie in Schnaitsee: Rund fünf Meter hoch ist der Storch, den der Burschenverein Schnaitsee-Waldhausen-Harpfing jedesmal aufstellt, wenn eines seiner Mitglieder zum ersten Mal Vater wird. Vor zwei Wochen ist der überdimensionale Baby-Begrüßer wieder "ausgeflogen" und am Ortsausgang von Harpfing gelandet – zu Ehren von Johanna Philomena.

Die Tochter von Burschenvereinsmitglied Konrad Hochreiter junior und Veronika Obergehrer kam am 26. Mai in Traunstein zur Welt. Was nur zwei Tage später die Storch-Aufsteller auf den Plan rief. Eine gut 20-köpfige Vereinsdelegation lieferte den Holzriesen in einem Anhänger, zog ihn mit vereinter Muskelkraft in die Senkrechte und wurde dafür vom frisch gebackenen Papa mit reichlich Kindsbier und Leberkässemmeln belohnt.

An mehreren in den Boden gebohrten Holzstempen mit Seilen befestigt, zieht "Großmeister Adebar" nun die Blicke der auf der Staatsstraße vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer auf sich. Wobei der Storch für die Schnaitseer, Harpfinger und Waldhauser eigentlich schon ein fester Bestandteil des Ortsbildes ist. "Den Brauch gibt es ja nun schon seit acht Jahren", berichtet Konrad Hochreiter jun. "Als unser damaliger Zweiter Vorstand Sebastian Mittermayr Papa wurde, kam die Idee auf, dass wir das ganz brutal würdigen müssen." In vielen Arbeitsstunden habe man den rekordverdächtigen Holzstorch zusammengeschreinert und -gezimmert. "Dass er seitdem fast nonstop irgendwo zum Einsatz kommt, kann man sich vorstellen – bei einem Mitgliederstand von mittlerweile über 500 Burschen."

Mehr dazu lesen Sie am 9. Juni im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.