Vorfreude auf die Traunsteiner Rosentage

Eine der größten Gartenschauen Südbayerns lockt von 15. bis 17. Juni nach Traunstein: Dann finden bereits zum achten Mal die Traunsteiner Rosentage statt. Im Stadtpark präsentieren rund 130 Aussteller ihre liebevoll geschmückten Stände, an denen es vor allem Blumen und Pflanzen aller Art, aber auch Gartendekoration und Kunsthandwerk zu sehen und zu kaufen gibt.

Die Rosentage haben am Freitag, 15. Juni, von 12 bis 20 Uhr, am Samstag, 16. Juni, von 10 bis 23 Uhr (wetterabhängig) und am Sonntag, 17. Juni, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Umrahmt wird die Blumen- und Gartenschau wieder von einem umfangreichen Programm, darunter künstlerische und musikalische Darbietungen, eine Hochzeitsausstellung und der verkaufsoffene Sonntag.

Für all jene, die mit dem Auto anreisen, steht unter anderem der Parkplatz auf dem Festplatz an der Siegsdorfer Straße zur Verfügung. Von dort gibt es einen kostenlosen Bustransfer zum Ausstellungsgelände. − red

