Lebenshilfe-Neubau in Traunstein ist barrierefrei

Geschäftsführerin Annemarie Funke und Wolfgang Maier, Vorsitzender der Lebenshilfe Traunstein, freuen sich über das Signet "Bayern barrierefrei", das an den drei Neubauten angebracht wird. − Foto: Mix Geschäftsführerin Annemarie Funke und Wolfgang Maier, Vorsitzender der Lebenshilfe Traunstein, freuen sich über das Signet "Bayern barrierefrei", das an den drei Neubauten angebracht wird. − Foto: Mix



Die Lebenshilfe Traunstein gGmbH hat das Signet "Bayern barrierefrei" erhalten, das an den drei Häusern des neuen, inklusiven Wohn- und Begegnungsprojektes in Traunstein platziert wird. Der Bau befindet sich in der Endphase, und die Einweihungsfeier ist für Ende September geplant.

Mit dem Neubau in Traunstein wird ein ganz besonderes Inklusionsprojekt verwirklicht. In den drei Häusern gibt es stationäre Wohnheimplätze, eingestreute Kurzzeitpflegeplätze, Wohntrainingsgruppen sowie Appartements, in denen Menschen mit und ohne Behinderung leben können. Außerdem wird die Verwaltung in Kürze dorthin umziehen. Angedacht ist auch eine sportliche Inklusion in Zusammenarbeit mit Vereinen, und es soll in den Begegnungsräumen gemeinsame Kurse sowie weitere Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung geben. − mix

