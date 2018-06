Landkreis Traunstein fördert den Silphie-Anbau

Begutachteten das Silphie-Feld (von links): Landwirt Ludwig Georg jun., Imker-Kreisvorsitzender Sepp Reithmeier, AELF-Leiter Alfons Leitenbacher, Kreisfachberater Markus Breier (mit einer zweijährigen Silphie), Imker-Kreisvorsitzender Peter Bichler, Landrat Siegfried Walch, MR-Laufen-Geschäftsführer Herbert Galler, Landwirt Ludwig Georg, Kreisbauernobmann Sebastian Siglreithmayer, MR-Traunstein-Geschäftsführer Raphael Röckenwagner (mit Saatgut für rund drei Hektar), Zweiter MR-Traunstein-Vorsitzender Hans Posch, Regionalmanagement-Geschäftsführerin Birgit Seeholzer und Franz Schützinger (Sätechnik und Aussaat). − Foto: awi Begutachteten das Silphie-Feld (von links): Landwirt Ludwig Georg jun., Imker-Kreisvorsitzender Sepp Reithmeier, AELF-Leiter Alfons Leitenbacher, Kreisfachberater Markus Breier (mit einer zweijährigen Silphie), Imker-Kreisvorsitzender Peter Bichler, Landrat Siegfried Walch, MR-Laufen-Geschäftsführer Herbert Galler, Landwirt Ludwig Georg, Kreisbauernobmann Sebastian Siglreithmayer, MR-Traunstein-Geschäftsführer Raphael Röckenwagner (mit Saatgut für rund drei Hektar), Zweiter MR-Traunstein-Vorsitzender Hans Posch, Regionalmanagement-Geschäftsführerin Birgit Seeholzer und Franz Schützinger (Sätechnik und Aussaat). − Foto: awi



Die "Durchwachsene Silphie" gilt als bienenfreundliche und pflegeleichte Energiepflanze. Das in der Region noch weitgehend unbekannte Gewächs steht das ganze Jahr auf dem Feld und bietet für viele Tierarten einen idealen Rückzugsraum. Insekten finden in den dicht bewachsenen Feldern Nahrung und Wasser. Von Juli bis September steht die Silphie noch dazu in voller Blüte – ideal für die Bienen.

Um einen Start-Impuls für den Silphie-Anbau in der Region zu geben, beteiligt sich der Landkreis Traunstein heuer an den Aussaatkosten. Mittlerweile haben bereits 25 Landwirte die Silphie auf 52 Feldstücken im Landkreis mit einer Fläche von insgesamt 630000 Quadratmetern ausgesät. Landrat Siegfried Walch (CSU) informierte sich jetzt über die Aussaat und Etablierung der Pflanze bei Landwirt Ludwig Georg, der die Silphie auf einem Feld bei Truchtlaching angebaut hat.

Der Maschinenring Traunstein koordiniert die landkreisweite Aussaat, stellt die Technik bereit und legt die Felder an. Laut MR-Geschäftsführer Raphael Röckenwagner befinden sich im angelaufenen Testanbau sowohl moorige, als auch sandige und steinige Böden und damit ganz unterschiedliche Flächen: "Mit dem breit angelegten Anbau wollen wir herausfinden, wie hoch der Ertrag und die Biogasausbeute in unserem Klima wirklich sind." − awi

