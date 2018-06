Spritzenhausfest der Feuerwehr in Traunreut

Das 20. Spritzenhausfest feiert die Freiwillige Feuerwehr Traunreut an diesem Samstag (9. Juni 2018) ab 15 Uhr am Feuerwehrhaus an der Waginger Straße. "Wir freuen uns auf viele Gäste aus Nah und Fern. Wir bieten ein tolles und großes Rahmenprogramm", versichert Vorsitzender Hermann Künzner. Auf die Besucher warten Kinderunterhaltung, Hüpfburg, Drehleiterfahrten, Zirkus-Spielwagen, Löschwand und vieles mehr. Die Jugendfeuerwehr präsentiert ihren neuen Werbefilm und freut sich über viele junge Besucher. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt frisches Popcorn, Kaffee und Kuchen sowie Spezialitäten vom Grill. Ein Highlight in diesem Jahr ist eine Fotoaktion: "Schlüpft in unsere Einsatzuniform und lasst Euch fotografieren", so Künzner. Um 18 Uhr beginnt der Partyabend mit Barbetrieb und der Liveband "Backdraft". Die fünf Musiker bringen die passenden Hits aus Rock, Pop, Partymusik und Oldies auf die Bühne. Dazu wird ein großes Sonnwendfeuer entzündet. − Foto: Feuerwehr Traunreut