"Blue Monday" beim "Festival der Utopie" in Traunstein

Die neu formierte Band "Blue Monday" (wir berichteten) ist gefragt: An diesem Sonntag (10. Juni 2018) gastiert die Truppe um Martin Riedl, Markus Riedl, Martin Ströber, Helmut Jakob und Helmut Ertl im Rahmen des "Festivals der Utopie", das in verschiedenen Vorführungen und Vorträgen Wege der Nachhaltigkeit hin zu einer lebenswerten Zukunft beleuchtet, in Traunstein. Auf dem Freigelände des Campus St. Michael, Vonfichtstraße 1, sorgen die Musiker aus der Gegend rund um den Waginger See ab 14.30 Uhr mit Pop-Hits und Klassikern, aber auch mit eigenen Kompositionen für eine ausgelassene Stimmung. − he/Foto: red