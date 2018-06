Sonderausstellung "Versehrtsein" in Traunstein geht zu Ende

Im Traunsteiner Spielzeug- und Stadtmuseum reihen sich noch an diesem Wochenende (9./10. Juni 2018) historische Exponate aus dem Museumsbestand wie Wachsvotive und medizinische Geräte an Kunststücke der Gegenwart. Unter anderem zeigt Willee Regensburger eine Vitrine (Bild), in der er verschiedenste Fundsachen auf solch außergewöhnliche Weise arrangiert hat, dass diese ihre Alltagsbedeutung vollkommen verlieren.

Zu sehen ist die Sonderausstellung "Versehrtsein" am Samstag von 10 bis 15 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Am letzten Ausstellungstag haben die Besucher die Gelegenheit, die Werke unter sachkundiger Führung des Künstlers Willee Regensburger zusammen mit Judith Bader, die die Ausstellung zusammengestellt hat, zu erleben. − red/Foto: red