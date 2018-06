Herrenlose Kleidung am Ufer des Tüttensees löst Großeinsatz aus

Bei einbrechender Dunkelheit startete am Freitagabend der Sucheinsatz am Tüttensee. − F.: FDL/Lamminger Bei einbrechender Dunkelheit startete am Freitagabend der Sucheinsatz am Tüttensee. − F.: FDL/Lamminger



Ein T-Shirt, eine Jacke, ein Handtuch und ein paar Schuhe, die am Ufer des Tüttensees bei Grabenstätt lagen, haben am Freitagabend einen groß angelegten Sucheinsatz ausgelöst. Feuerwehr und Polizei mit Rettungshunden durchforsteten des Gelände um den See, und die Wasserretter suchten den See ab. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Spurensuche aus der Luft. Alles ohne Erfolg. Die Polizei vermutet mittlerweile, dass es sich um einzelne Fundstücke handelt, die jemand am Ufer so arrangiert hat, als hätte sie ein Schwimmer hinterlassen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Grabenstätt, die Wasserwacht Bergen, die DLRG Traunstein und Truchtlaching, eine Schnell-Einsatzgruppe Information und Kommunikation und eine für Transport, Fachberater der Rettungshunde, der Einsatzleiter Wasserrettung und die Polizei Traunstein. Gegen 22.30 Uhr wurde die Suche abgebrochen.

Nach einem öffentlichen Aufruf, in dem das Foto mit der Kleidung gezeigt wurde, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der die Kleidung bereits am Montag im Uferbereich hatte liegen gesehen. Und mittlerweile hat sich auch der Besitzer des T-Shirts mit dem markanten Aufdruck mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sagte gestern auf Nachfrage der Heimatzeitung, dass man davon ausgehe, dass die Fundstücke nicht einer Person gehören, sondern mehreren.



Wer Angaben zu den restlichen Gegenständen machen kann, soll sich bei der Polizei Traunstein, Tel. 0861/9873-0, melden. – red