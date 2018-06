Fotos: "Schöne Menschen" feiern "Im Grünen"

Leoniden aus dem hohen Norden begeisterten mit einem energiegeladenen Auftritt und stilistischer Vielfalt. - Fotos: Neumeier Leoniden aus dem hohen Norden begeisterten mit einem energiegeladenen Auftritt und stilistischer Vielfalt. - Fotos: Neumeier



Für jeden Musikgeschmack war etwas dabei – von HipHop bis Indie-Rock, von deutsch- bis englischsprachigen Texten, von melancholisch bis rockig. Das "Im Grünen"-Festival in Kirchanschöring stellte am Samstag zum 14. Mal ein Organisatorenteam aus über 100 freiwilligen Helfern gemeinsam mit dem Jugendpfleger Günter Wimmer auf die Beine. Kurz nach Beginn des Events waren selbst an der Abendkasse keine Restkarten mehr zu bekommen.

Musikalisch trafen die Künstler den Geschmack des Publikums. In den letzten Jahren traten vermehrt Musikgruppen aus dem Indiebereich auf, aber auch viele regionale Künstler sorgten für Stimmung. Während des Hauptacts Von Wegen Lisbeth – einem Deutsch-Pop-Quintett aus Berlin – war an ein Durchkommen auf der Tanzfläche nicht mehr zu denken. Die Musiker fanden in Kirchanschöring eine große Fangemeinde vor. Viele sangen die Liedtexte begeistert mit und ließen die Jungs erst nach der zweiten Zugabe von der Bühne.

Bereits am späten Nachmittag sorgte die lokale Breakdance-Gruppe mit akorbatischen Moves für Stimmung vor der Bühne. Die Hip-Hopper von Main Concept aus München begeisterten mit ihren gesellschaftskritischen Texten. Mit "hässlichen Menschen" meinten sie eine fragwürdige Moral und nicht das Äußerliche. Doch diese sei nicht angeboren, sondern anerzogen, denn jeder käme als "schöner Mensch" auf die Welt. Gut, dass zum "Im Grünen"-Festival ausschließlich "schöne Menschen" gekommen waren, meinte Rapper David Papo in seiner Einleitung.



Von der Musik der Kieler Indie-Rock Band Leoniden waren die Festivalbesucher restlos begeistert. Ebenso feierten die Gäste ausgiebig zu den Songs der Indie-Country-Rockband Cari Cari und zum Techno-Punk der Wiener Musiker von Gudrun von Laxenburg.

Jede Altersgruppe – vom Kindergartenkind bis zum Rentner – war auf der Tanzfläche vertreten. Das perfekte Festival-Wetter eignete sich bestens zum Verweilen an der Strandpromenade oder in einem der alten Sofas, die über das Gelände verteilt waren. Viele Musikliebhaber hatten eine Picknickdecke dabei und genossen auf der Wiese den warmen Juniabend, während sie den Musikern auf der Bühne lauschten. Schon nach kurzer Zeit war auf der Liegewiese kein freies Plätzchen mehr zu ergattern.

Auch der Termin für das 15. "Im Grünen"-Festival im kommenden Jahr steht schon fest. Es findet am Pfingstsamstag 2019 statt.

