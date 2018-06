82 Gastvereine feierten mit der Feuerwehr

Der Jubelverein, die Freiwillige Feuerwehr Waging am See. −Fotos: Caruso Der Jubelverein, die Freiwillige Feuerwehr Waging am See. −Fotos: Caruso



Vor 150 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr Waging am See (Lkr. Traunstein) gegründet. Die Bedeutung dieser hochmotivierten und gut ausgebildeten Feuerwehrmänner und -frauen, die oft gefordert und stets einsatzbereit sind, kann man nur erahnen, zumal sie durch ihr reges Vereinsleben auch viel dazu beitragen, die Marktgemeinde zusammenwachsen zu lassen. Den Festsonntag zu diesem Jubiläum beging man mit einem Kirchenzug, dem Festgottesdienst im Kurpark, der Segnung der neuen Drehleiter und dem nicht enden wollenden, prächtigen Umzug durch die Straßen der Marktgemeinde. Zum Ausklang der Feier im Kurpark lauschte die Riesenschar von Gottesdienstbesuchern den Klängen des Waginger Feuerwehrmarsches, der eigens für dieses Jubiläumsfest von Hans Baumgartner und Thomas Pfeffer komponiert und getextet worden ist. − acLesen Sie mehr in der Montagausgabe, 11. Juni 2018, in der Südostbayerischen Rundschau.