Kunst statt Leerstand und Krempel

Gut gedacht, nur in der Ausführung hapert es noch ein bisschen: In dem Schaufenster des leeren Ladens an der Hauptstraße hat jetzt Rudolf Kobler seine Gemälde ausgestellt. Etwas kontraproduktiv sind die Flyer der Immobilienfirma, die den Blick auf die Kunstwerke verdecken. − Foto: Frei



Mit mehreren Aktionen hatte die Stadt in der Vergangenheit bereits versucht, den Schaufenstern der leer stehenden Läden in der Altstadt zu einem ansehnlicheren Anblick zu verhelfen. Jetzt wurde die Anregung von Simon Meyer in der Bürgerversammlung aufgegriffen, Künstler in die verwaisten Räume zu lassen. Ein Immobilienbesitzer hat die Idee umgesetzt: Im ehemaligen Nudelladen "Pasta Fino" an der Hauptstraße stellt jetzt Rudolf Kobler seine Werke in leuchtenden Farben aus.

Dem allgemeinen Trend, dass Geschäfte in den Innenstädten schließen, weil die Verbraucher lieber bei Discountern oder im Internet einkaufen, scheine nichts entgegenzusetzen sein, sagt Bürgermeister Karl Schleid. Die Verwahrlosung von Schaufenstern und einsehbaren Erdgeschoßbereichen sei jedoch keine zwangsläufige Konsequenz daraus.

Die Stadt habe nach der Bürgerversammlung eine Begehung in der Altstadt durchgeführt und die Ergebnisse dokumentiert. Die Besitzer der betroffenen Immobilien seien dann gefragt worden, ob sie ihr Objekt für alternative Nutzungsmöglichkeiten, etwa für das Ausstellen von Werken Trostberger Künstler, zur Verfügung stellen.

"Ein Immobilienbesitzer hat die Anregung sogleich aufgenommen und Kunstwerke im Schaufenster ausgestellt", freut sich der Bürgermeister. Zwei weitere Hauseigentümer hätten ihre Zustimmung signalisiert. Von zwei anderen stünden die Antworten noch aus. Die entsprechenden Daten wurden an den Trostberger Künstler Werner Pink weitergegeben, der gute Kontakte zu den hiesigen Kunstvereinen hat.

