2000 Besucher strömen auf den Biohof

Das Futter, das Kühe täglich benötigen, um 25 Liter Milch zu geben, häuften Mitglieder der Jungzüchtergemeinschaft Traunstein auf und zeigten auch, was man aus dieser Milch machen kann – zum Beispiel 1,2 Kilogramm Butter, drei Kilogramm Käse, 3,5 Liter Schlagrahm oder 25 Kilogramm Joghurt. − Foto: Oberkandler



Dass das Interesse an der bäuerlichen Landwirtschaft auch bei Menschen steigt, die lediglich als Konsumenten mit ihr zu tun haben, zeigte der "Tag des offenen Hofes" am Sonntag. Die zentrale Veranstaltung für den Landkreis Traunstein fand auf dem Biohof der Familie Stief in Mayerhofen bei Traunstein statt. Trotz hochsommerlicher Temperaturen kamen Besucher aus nah und fern. Es dürften mehr als 2000 Gäste gewesen sein, die sich rund um das schmucke Anwesen über Fragen der Landwirtschaft informieren konnten.

Kaum zu glauben, dass Christine und Josef Stief ihren Biohof mit 35 Milchkühen im Nebenerwerb bewirtschaften. Er arbeitet noch als Maurer, sie als Metzgerei-Fachverkäuferin. Das Ergebnis ihres Nebenerwerbs sind täglich rund 700 Liter Milch in Bioqualität, die in Piding zu hochwertigen Molkereiprodukten weiterverarbeitet werden. − ko

