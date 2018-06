KSK Haslach feiert mit zahlreichen Gästen das 120-jährige Bestehen

Der Jubelverein beim Festzug. − Fotos: Peter Der Jubelverein beim Festzug. − Fotos: Peter



"Bereits seit 120 Jahren steht die Krieger- und Soldatenkameradschaft Haslach zusammen und stellt sich wider das Vergessen", sagte Oberbürgermeister Christian Kegel in seiner Festansprache zum 120-jährigen Bestehen der KSK. Dem Jubelverein gehören aktuell 121 Mitglieder an. Den Festgottesdienst zelebrierte Kaplan Martin Gehringer.

Die KSK spendete anstelle der Ehrengaben für die Vereine den Betrag an die Lebenshilfe. KSK-Vorsitzender Simon Schreiber überreichte stellvertretend an Melanie Optitz, künftige Bewohnerin der neuen Wohngruppe in Haslach, einen Scheck über 600 Euro. Der Vorsitzende der Vereinigten Krieger- und Soldatenkameradschaften des Chiem- und Rupertigaus, Michael Bernauer, dankte der KSK für die Ausrichtung des Festes und der Bewahrung des Gedenkens an die gefallenen und verstorbenen Kameraden.

Der Kirchenzug führte vom Festzelt an der Axdorfer Straße auf die Rupertistraße und anschließend über die Wiese zum Kriegerdenkmal. Nach der Festmesse zogen die Vereine über den Kirchplatz auf die Hochstraße, und am Ortsende im Gegenzug zurück. − mp

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 12. Juni 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.